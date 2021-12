Ravello, emergenza frana a Casa Rossa: la strada chiusa per altri sei mesi. Lo scrive Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Prosegue l’emergenza in zona Casa Rossa. Il sindaco Paolo Vuilleumier ha disposto, attraverso apposita ordinanza, la proroga dell’utilizzo di un’area privata per ulteriori 180 giorni per consentire agli abitanti di fare rientro nelle proprie abitazioni. Una situazione che si trascina dallo scorso febbraio quando l’allora sindaco Salvatore Di Martino , per evitare che i cittadini fossero costretti a fare un interminabile giro utilizzando scale e terrazzamenti privati, utilizzassero questa area, anch’essa privata, per svolgere regolarmente le proprie attività quotidiane. La speranza degli abitanti di Casa Rossa è che non siano necessari sei mesi prima di vedere ripristinata la condizione di sicurezza.

La situazione di disagio si è venuta a creare lo scorso febbraio quando una frana ha distrutto parte della carreggiata che collega questa zona al centro di Ravello. Le poche famiglie che vivono a Casa Rossa sono costrette a svolgere tutte le mansioni della quotidianità, dalla spesa al pagamento delle utenze, spostandosi a piedi. All’evento sono seguiti i primi sopralluoghi che hanno rilevato le condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità in quanto la chiusura della strada non consentiva di raggiungere l’abitato nella parte terminale e non garantiva di eseguire eventuali operazioni di soccorso. I materiali provenienti dal corpo della frana hanno invaso il vallone “Valle Puntarulo e Selvatella”, ostruendo quasi del tutto la sezione dell’alveo, inficiando il regolare deflusso delle acque.