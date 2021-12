Dopo l’attacco di Di Palma in cui ha chiesto di sospendere le manifestazioni, come fatto dalla maggior parte dei comuni costieri, dato l’aumento della curva pandemica ecco un altro post , sempre del Consigliere del Gruppo di Minoranza Rinascita Ravellese, in merito al rifiuto davanti alla loro richiesta di svolgere il consiglio comunale in modalità telematica.

La piattaforma smarrita…

In una nota trasmessa ieri al Sindaco e al Segretario Comunale, i Consiglieri del Gruppo di Minoranza “Rinascita Ravellese”, alla luce della grave recrudescenza del fenomeno pandemico, chiedevano la celebrazione della seduta consiliare in programma per oggi alle ore 16.30 in modalità “da remoto” attraverso apposita piattaforma già attivata dalla precedente Amministrazione.

Poco fa ci è pervenuta la risposta a mezzo pec, a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Comunale, con la quale ci viene comunicato che da una verifica effettuata nel breve tempo disponibile, non risulta che il Comune di Ravello si sia mai dotato di alcuna piattaforma per consentire la celebrazione dei Consigli Comunali “da remoto”.

Restiamo ancora una volta sorpresi, ma non troppo, nel vedere tanta superficialità, tanta faciloneria.

Ci è bastato confrontarci (e ci è servito solo qualche minuto!) con l’ufficio preposto per avere la conferma che la piattaforma è stata attivata, come sapevamo, già da diversi mesi, già dalla nostra Amministrazione.

A questo punto abbiamo seri dubbi sulla presunta verifica condotta da Sindaco e Segretario!

Pertanto, come già comunicato nella nota succitata, il Gruppo Consiliare “Rinascita Ravellese” non prenderà parte ai lavori della seduta consiliare odierna per le ragioni già espresse.