Ravello, Costiera amalfitana ( Salerno ) La pandemia sta durando da quasi due anni e tutti noi sappiamo come le restrizioni per limitare le misure di contagio del virus Covid 19 e da tutte le varianti successive hanno limitato le occasioni di vita sociale e di incontro.

La vita è cambiata per tutti . In occasione delle feste natalizie certo è importante l’atmosfera che si respira e si crea anche con luci e addobbi natalizi .

Abbiamo documentato le luci a Maiori e a Minori ma anche la città della musica si allinea in tal senso. In piazza Duomo è stato allestito un presepe e un albero.

Riguardo il borgo di Torello davvero molto suggestivo la piazzetta di Pasquale Sacco, dove si trova la chiesa di San Michele Arcangelo, è stata addobbata con un albero di Natale che sembra lo “spelacchio” che fu piazzato a Roma dalla sindaca Raggi .

Non sono mancate delle critiche però sulla carenza di luci nella frazione che si affaccia su Minori.

Il confronto con gli addobbi natalizi dello scorso anno è facile con le foto e video girato.

Valeria Civale