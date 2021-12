Quando finirà di piovere? Il meteo in vista delle vacanze di Natale. Dopo diversi giorni burrascosi, caratterizzati da piogge quasi incessanti, nel corso della prossima settimana le condizioni atmosferiche subiranno un bello scossone e ci saranno conseguenze su tutta l’Italia.

La nuova settimana si aprirà già da lunedì 13 dicembre nel segno di una maggiore stabilità atmosferica. Come informa il sito specializzato ilmeteo.it, ci sarà sicuramente spazio per un maggiore soleggiamento e anche per valori termici in generale rialzo, in particolare durante le ore centrali del giorno. Queste condizioni ci accompagneranno almeno fino a venerdì 17 dicembre, senza particolari intoppi.

Sulle regioni meridionali il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o in taluni casi anche coperto, ma senza precipitazioni associate.

Sotto il profilo termico segnaliamo che al Nord le temperature si manterranno piuttosto basse e diffusamente sotto lo zero di notte e al primo mattino. Sulle zone montuose accadrà invece l’opposto con valori pomeridiani ben sopra le medie climatiche di riferimento.