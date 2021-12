CONFERENZA DEI SINDACI

DELLA COSTA D’AMALFI

DELUCIDAZIONE CON CIRCOLARE MINISTERIALE

Quando devono ricevere la terza dose i guariti già vaccinati?

Chiarimento dal ministero della Salute

Il ministero della Salute chiarisce i tempi della terza dose per i guariti già vaccinati con una circolare: almeno 5 mesi dall’ultimo evento (guarigione o vaccinazione)

Devono trascorrere 150 giorni dalla guarigione o dall’ultima dose effettuata.

Inoltre nel documento si ribadisce anche il consiglio di vaccinarsi entro 12 mesi dalla guarigione per chi non si è mai vaccinato e di fare comunque la seconda dose se l’infezione è stata contratta entro i primi 14 giorni dalla prima somministrazione.

Il delegato alla sanità Andrea Reale