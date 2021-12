Qualità della vita nelle province italiane 2021: risale Salerno

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la 32ª edizione della storica indagine sulla Qualità della vita nelle province italiane. Ancora una volta il quotidiano premia Trieste, già salita negli ultimi due anni al quinto posto della graduatoria annuale.

Sul podio inoltre torna Milano, dopo la scivolata fuori dalla top ten nel 2020 per effetto del Covid, e Trento resta solida al terzo posto. Chiudono ultime Crotone (107); Foggia (106) e Trapani (105).

L’indagine, come ogni anno, scatta una fotografia del Paese attraverso 90 indicatori statistici su base provinciale divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero.

Tra questi, ci sono 28 parametri aggiornati al 2021 (alcuni addirittura a settembre-ottobre scorso) e una decina di “indici sintetici” (cioè che a loro volta aggregano più parametri): quest’anno la storica indagine del Sole 24 Ore consente di focalizzare in particolare come sta andando la ripresa post pandemia e quali sono i divari territoriali, di genere e generazionali che ancora persistono.

Alta speranza di vita, tasso di occupazione giovanile elevato, performance sportive tra le migliori d’Italia e una percentuale incisiva di amministratori comunali donna. Sono questi alcuni dei para-metri che incoronano Treviso come la provincia con la più alta qualità della

vita per le donne.

I risultati dell’indagine evidenziano che tra le prime dieci province, sette sono del Nord-Est:

Bolzano (5ª), Pordenone (7ª), Verona (8ª) e Udine (9ª) che confermano la loro vivibilità e Treviso (10ª) è l’unica new entry, anche grazie al primato nella Qualità della vita delle donne, l’indice presentato per la prima volta quest’anno per mettere al centro le tematiche di genere nella ripresa post-pandemia.

Confermate nella top ten anche Aosta (4ª) e Bologna (6ª). Il capoluogo emiliano, in testa nell’edizione 2020, scende di qualche posizione ma conquista il primo posto in «Demografia, società e salute» soprattutto grazie agli elevati livelli di istruzione della popolazione.

Nella classifica in Campania guida Avellino 79esima; poi Benevento 83esima; Salerno solo 93esima, Caserta 104esima, Napoli terz’ultima in 105esima posizione.

La situazione della Campania e di Salerno

Nel ranking generale la provincia di Salerno si piazza in 89esima posizione salendo di 4 posizione rispetto all’anno precedente ed è seconda migliore provincia della Campania. In “testa”, tre posizioni più avanti, c’è Benevento 86° (che comunque perde 6 posizioni); Napoli è 90° (+2); Avellino 93° (perde 9 posizioni). Chiude nella nostra regione la provincia di Caserta 100esima (arretrando di 6 posizioni).