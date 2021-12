Problema Green Pass: ecco cosa rischia di succedere. Ormai è certo che, intorno al 27 dicembre, arriverà un nuovo decreto che accorcerà la durata del certificato verde a 5-6 mesi (forse 6-7 in una prima fase ponte). In questo modo, anche coloro che hanno fatto la seconda dose tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno dovranno correre a fare la terza dose, in modo da poter continuare le loro attività sociali e lavorative.

C’è, però, un problema: oggi, a seconda della regione in cui si vive, chi prova a prenotare la terza dose riceve appuntamento dopo settimane. Se in tanti si troveranno con il Green pass scaduto da un giorno all’altro, o con un preavviso minimo, i centri vaccinali non riuscirebbero forse a reggere il ritmo ovunque. Per 15 milioni di italiani il certificato verde con la nuova durata scadrebbe già a gennaio, secondo alcune stime.

Il rischio è che diversi cittadini si trovino il Green Pass improvvisamente scaduto da un giorno all’altro se il governo non concederà una proroga per mettersi in regola.

Secondo i calcoli della Stampa, sono circa tre milioni coloro che “dopo Capodanno potrebbero vedersi sbarrata la porta per sedersi al bar o al ristorante o per andare a vedere un film. O addirittura a lavorare, nel caso di sanitari, forze dell’ordine, insegnanti e personale della scuola”. A ieri, hanno fatto la terza dose 15 milioni e 372mila italiani. Al 30 giugno, quindi sei mesi fa, si erano vaccinati con due dosi in 18milioni. Circa tre milioni di esodati in attesa di una sanatoria se, come appare sempre più probabile, il Consiglio dei ministri di giovedì deciderà di abbassare a sei mesi la durata del Green Pass.

Il booster per 15 milioni e mezzo di italiani, anche tenendo ritmi record, non lo si può fare in pochi giorni senza rischiare l’ingorgo vaccinale. Oggi si viaggia a circa mezzo milione di somministrazioni al giorno, prime e seconde dosi comprese. Ci sono nove milioni di anziani che ancora non hanno la terza dose.