Buon pari a San Marzano sul Sarno per il Sorrento Futsal! Finisce 3-3 contro il Mama Futsal San Marzano. Primo tempo opaco per la formazione di Mister Breglia che nella seconda frazione di gioco tira fuori gli artigli e strappa in rimonta un punto prezioso per la classifica grazie alla doppietta di Luca Piantadosi della rete all’esordio di Gianni La Marca!”.