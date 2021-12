Prevenzione in Pillole. “La molestia”

Prevenzione in Pillole

– MOLESTIA SESSUALE –

Molestie sono sguardi e commenti inappropriati, contatti fisici indesiderati, ricatti di natura sessuale. Moltissime donne e non pochi uomini hanno subito molestie sessuali, nei luoghi di lavoro, tra le mura domestiche e finanche in strada.

in Italia si parla poco e male, come fossero dei normali corteggiamenti o degli scherzi bonari.

Ma la mia domanda è sappiamo ri-conoscere una molestia?

I nostri adolescenti conoscono il limite tra un avances, un corteggiamento e una molestia?

La famiglia, la scuola insegna questi limiti?

La mia esperienza, sul luogo di lavoro, purtroppo mi riporta che qualche uomo, anche avanti negli anni, ancora oggi, sul luogo di lavoro, non lo conosce questo limite.

Ecco allora che determinante è la cultura, spiegare che ogni forma di attenzione non accompagnato dal consenso ( perché la molestia sessuale non è solo violenza fisica ) è un attacco alla libertà, all’autodeterminazione e alla dignità della donna