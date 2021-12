Praiano: stasera Christmas Melody “Solisti Brass Evolution”. Proseguono gli appuntamenti previsti dal programma stilato dall’amministrazione di Praiano, in Costiera Amalfitana, guidata dalla sindaca Anna Maria Caso.

Questa sera, domenica 26 dicembre 2021, a partire dalle ore 19.00, l’imperdibile appuntamento con Christmas Melody “Solisti Brass Evolution”, presso la Chiesa di San Gennaro.

A suonare saranno Saverio Barbarulo e Donino Gaudieri (trombe), Vincenzo Di Lieto (corno), Gioacchino Mansi (trombone), Matteo Coppola (tuba), Rosario Barbarulo (percussioni).

Come previsto dalle norme attualmente in vigore, l’accesso sarà consentito soltanto a coloro che sono in possesso del Green Pass.