Praiano, questa sera il Natale con la magia dell’Arpa di Valentina Milite. Continuano gli imperdibili appuntamenti previsti dall’amministrazione di Annamaria Caso per questo Natale 2021. Nel programma è stato previsto il meraviglioso concerto “Un’Arpa sotto l’Albero”, per festeggiare il Natale in compagnia della dolce e melodiosa musica di questo magico strumento.

L’appuntamento, dunque, è per questa sera presso la Chiesa di San Luca Ev., a partire dalle ore 18.30. Protagonisti saranno Valentina Milite e la sua arpa.

L’ingresso, come per legge, sarà consentito soltanto a coloro che sono in possesso del Green Pass.

Le Sante Messe, inoltre, si terranno presso la Chiesa San Luca Ev., alle 10.30 ed alle 17.30, e presso la Chiesa San Gennaro, alle ore 9.00, 11.00 e 18.00.