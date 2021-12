Praiano, le indicazioni della sindaca Dott.ssa Caso ai cittadini per la gestione dell’emergenza Covid

Nella città di Praiano aumentano i casi di positività al Covid-19 che oggi raggiungo un totale di 15. E la sindaca Dott.ssa Anna Maria Caso rivolge un avviso alla cittadinanza per migliorare insieme la gestione dell’emergenza: «Al fine di migliorare la capacità di tracciamento e la conseguente attività di monitoraggio dell’evoluzione epidemiologica, si invitano tutti i cittadini, su base volontaria, a segnalare i casi di eventuali positività riscontrate, anche a tamponi rapidi/antigenici, seppur definiti in centri privati.

L’indirizzo email a cui poter inviare tali segnalazioni è il seguente: sindaco@comune.praiano.sa.it (tale casella email è riservata esclusivamente all’Ufficio della Sindaca e non è accessibile a terzi).

Recapito telefonico: 339 1061075

Nella comunicazione è opportuno indicare i seguenti dati:

– Nome e Cognome

– Data di nascita

– Tipo di esame effettuato

– Laboratorio/Centro dove è stato effettuato l’esame

– Data di riscontro della positività

– Indirizzo presso il quale si è in isolamento/quarantena

– Contatto telefonico

I dati saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e confluiranno nella banca dati di gestione dell’emergenza, ad unico utilizzo della struttura operativa dell’emergenza comunale a supporto della Sindaca, quale autorità sanitaria locale, anche al fine di attivare i necessari servizi di assistenza (consegna spesa, farmaci, raccolta dei rifiuti, ecc.).

Si ringrazia per la collaborazione utile a salvaguardare in maniera più efficace la nostra Comunità».