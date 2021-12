Praiano, gli amici ed allievi dell’insegnante Anna Ruocco donano due saturimetri palmari alla CRI – Costa Amalfitana

Oggi a Praiano, in piazza san Luca, il gruppo di amici e allievi dell’insegnante Anna Ruocco ha donato due saturimetri palmari acquistati per essere vicini alle attività della Croce Rossa Italiana – Costa Amalfitana. I due saturimetri andranno ad arricchire il materiale sanitario delle ambulanze in convenzione con 118.

Un gesto di solidarietà e di grande importanza soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria in quanto abbiamo imparato benissimo l’importanza dei saturimetri che permettono di misurare costantemente il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca .

Il Commissario Erika Naomi Riccardi e tutti i Volontari di CRI – Costa Amalfitana ringraziano profondamente per questa donazione così importante.