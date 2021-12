Possibili usi di Ethereum: sarà presto più popolare di Bitcoin?

Ethereum è molto popolare oggi ed è diventato una forza da non sottovalutare. Come criptovaluta di successo, Ethereum è sinonimo di una tecnologia eccezionale, che a sua volta è supportata da un’idea di prima classe. L’andamento dei prezzi può essere considerato positivo, ci sono aumenti quasi ogni giorno.

Sempre più investitori si sentono attratti e spostano le loro speculazioni da Bitcoin a Ethereum. Non c’è da stupirsi, perché Bitcoin è praticamente esagerato. Con oltre 60.000$ per Bitcoin, è diventato piuttosto costoso, mentre Ether, il nome esatto della valuta, attualmente costa circa 4.000$.

E quindi, Ethereum è anche piuttosto costoso rispetto a Redcoin, Dogecoin e altre valute alla moda.

Il concetto alla base di Ethereum

Ethereum, proprio come Bitcoin, dovrebbe contribuire alla semplificazione dei processi digitali e del trasferimento dei dati. Il sistema attuale sembra lento, obsoleto e necessita di una revisione. Gli sviluppatori di Ethereum volevano stabilire un nuovo sistema che rendesse ancora più semplice l’elaborazione dei contratti. Ciò è possibile grazie all’eliminazione delle istanze centrali.

Ancora meglio, gli ultimi sviluppi di Ethereum mostrano che questo non è l’unico problema. Il sistema dietro l’ambita criptovaluta sta attualmente pianificando e implementando la creazione di innumerevoli app rilevanti per la vita di tutti i giorni. Con il loro aiuto, possiamo eseguire rapidamente i processi e risparmiare tempo. La particolarità delle app supportate da Ethereum è che sono al sicuro da frodi e manipolazioni. Possono essere considerati non modificabili dopo la creazione. Allo stesso tempo, non richiedono manutenzione o controllo da parte di una sola persona. Ciò consente di risparmiare costi e personale.

Acquistare Ethereum? Ecco a cosa fare attenzione!

Certo, non puoi comprare Ethereum in un supermercato. Dopotutto, è una valuta digitale che, a differenza del denaro FIAT, non può essere acquistata fisicamente. La valuta risiede nella blockchain. Per partecipare al mercato, è necessario un account con un exchange crittografico o all’interno di un mercato crittografico. Chi vuole concentrarsi nello specifico su Ethereum deve scegliere un exchange che offra questa criptovaluta o una piattaforma di trading come Bitcoin Superstar.

Dopo la registrazione è possibile acquistare Ethereum in cambio di euro o dollari. In tal modo, le parti interessate acquistano le criptovalute direttamente dall’exchange o da un venditore privato. Quest’ultimo non può fissare il prezzo individualmente. Il valore è valido ovunque e si basa sull’andamento attuale dei prezzi. Le fluttuazioni sono normali per le criptovalute, ma più la criptovaluta diventa nota e più investitori sono coinvolti, più stabile sarà il valore.

Ethereum e la Blockchain

Proprio come Bitcoin, anche Ether utilizza la tecnologia blockchain. Come suggerisce il nome, la blockchain è composta da blocchi e catene. Entrambi sono collegati tra loro in alternanza. All’interno dei blocchi ci sono i dati. La conferma dell’intero blocco porta alla trasmissione dei dati e infine all’ulteriore costituzione dei blocchi. Dietro ogni blocco ci sono codici specifici. Hackerare questi codici e quindi accedervi illegalmente è quasi impossibile.

La blockchain registra pubblicamente le transazioni con Ether, per cui i partecipanti rimangono anonimi. Solo le transazioni sono trasparenti. Se vengono stipulati contratti, tutti i partecipanti devono essere d’accordo. Se ciò non avviene, il relativo contratto non entra in vigore. La verifica dei partecipanti avviene automaticamente. Allo stesso tempo, i dati non vengono più inviati a una rete centrale e raggiungono l’istanza finale solo dopo la verifica.

In confronto, le app note per la chat utilizzano una struttura centrale. Chiunque invii un messaggio di chat prima lo invia all’ufficio centrale. Da lì, raggiunge il destinatario effettivo. Se qualcuno entra nel centro di controllo, i dati personali vengono persi. Questo non accade con la blockchain.

Dove verrà utilizzato Ethereum

Ethereum ha senso ovunque sia richiesta la tecnologia blockchain. Il sistema finanziario ne sta potenzialmente beneficiando. Il nostro sistema bancario si sta sviluppando enormemente con l’uso della blockchain.

Le filiali diventano superflue e il risparmio andrà ai clienti. Le commissioni di mantenimento del conto saranno quindi solo nella fascia bassa e le transazioni non richiederanno una carta di credito o un ingombrante apertura del conto in loco.

Tuttavia, la blockchain non è solo il futuro delle banche. È richiesto anche nel settore dell’istruzione, i fornitori di viaggi opteranno per la tecnologia e anche in medicina la gente sta già pensando alla sua integrazione.