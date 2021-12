Positanonews TG, Covid , eventi e collegamento da Londra dove la vita prosegue tranquilla . Il direttore Michele Cinque in collegamento dalla redazione il giorno di Santo Stefano ha fatto un breve punto della situazione e una riflessione sulla Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Una panoramica anche sulla stampa nazionale, dove si parla solo di Covid, e internazionale, in primo piano la morte di Desmond Tutu, con la realtà dall’estero , qui si parla di lockdown in Inghilterra invece Maurizio Vitiello da Londra ci fa vedere che la vita prosegue tranquilla