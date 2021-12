Positano/Vico Equense in lutto per la perdita di Anna Assunta De Lucia in Staiano, di anni 76.

La Redazione porge le sue più sentite condoglianze al marito Mario, ai figli Vincenzo, Serafina, Maria Teresa e Luigi alla famiglia tutta.

I funerali avranno luogo domani mercoledì 29 dicembre alle ore 15.00 nella Chiesa di S. Maria delle Grazie alla Chiesa Nuova, a Positano