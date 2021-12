Positano, Vespoli “Un programma per le attività turistiche a Natale”. Oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 11.00 circa presso la Sala Andrea Milano del Comune di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ha preso il via la Conferenza stampa di Presentazione del Programma Natalizio con tutti i rappresentanti che contribuiranno alla realizzazione delle numerose iniziative.

“Domani invieremo il programma definito a tutte le strutture ricettive – ha detto Vespoli, delegato al turismo -. Loro adesso avranno uno strumento per poter essere aiutati anche nelle preparazioni. Al di là di questo che è il lato strettamente turistico, che è comunque importante, è un programma che è stato strutturato per le famiglie. Abbiamo previsto tante cose per i bambini e le famiglie”.