Positano, una festività dell'Immacolata sotto la pioggia ma la città resta bellissima

Positano. Oggi la festività dell’Immacolata vede la città bagnata da una pioggia incessante e da un cielo plumbeo, ma il fascino della perla della costiera amalfitana resta immutato. A vegliare sul paese la statua della Madonna di Lourdes, simbolo di questo 8 dicembre, che dalla Garitta domina con il suo sguardo tutta Positano in una sorta di benedizione e protezione.

E proprio dalla Garitta il paesaggio che si presenta è comunque incantenvole anche sotto la pioggia, una Positano tranquilla e con le luci natalizie che man mano, con il sopraggiungere del buio, illuminano le strade e le case, in un’atmosfera calda ed accogliente che invita a vivere con calore la solennità di oggi che apre ufficialmente il viaggio verso il Natale. Periodo che sarà arricchito dal ricco calendario di manifestazioni che ci condurranno per mano fino all’Epifania.