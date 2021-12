Positano, torneo dei Rioni, domani il memorial “Mario Franco Arpino”

Positano, Costiera amalfitana . Continua con successo il Torneo dei Rioni. Domani una giornata particolare ci sarà il memorial per ricordare Mario Franco Arpino, il ragazzo che ci ha lasciato cinque anni fa, un ragazzo molto amato , simpatico, amico di tutti, per cui si è deciso di ricordarlo con il Memorial a sfidarsi domani le squadre non ammesse alla finale, Liparlati – Nocelle alle 18 e Chiesa Nuova – Montepertuso alle 19, poi il 21 dicembre la finale, giornata tutta dedicata allo sport. Un Grande momento di aggregazione, gli organizzatori hanno una formula davvero apprezzabile. Non si partecipa con una squadra, ma le squadre vengono formate a sorteggio fra tutti quelli che partecipano, così che anche persone che poco si conoscono possono trovarsi a condividere insieme questa esperienza.