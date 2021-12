Positano, termineranno entro il 2022 i lavori del parcheggio e dell’ascensore per il cimitero di Liparlati

Positano. Proseguono alacremente i lavori per la realizzazione dell’ascensore che agevolerà il raggiungimento del cimitero di Liparlati, grazie alla Gemar di Piano di Sorrento di Fabrizio Gargiulo. I lavori prevedono anche la creazione di un parcheggio che sarà composto da più di cento posti. La perla della Costiera amalfitana, dopo decenni di inutili tentativi, sta per ottenere finalmente un collegamento per il proprio cimitero. Un’opera tanto attesa dai residenti e che consentirà un più facile accesso al luogo sacro che purtroppo, a causa delle tante scale, diventa quasi impossibile da raggiungere per gli anziani e per chi ha problematiche motorie. L’ascensore, infatti, condurrà direttamente dal tratto della SS 163 a pochi metri dall’ingresso del cimitero.

I lavori finiranno entro il 2022 e, fra sette-otto mesi circa saranno completati sia i parcheggi che l’ascensore ed il tutto diventerà fruibile entro la fine del nuovo anno.