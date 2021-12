Positano, successo del concerto per l’Immacolata. La voce Giusy: “Importante per valorizzare la Donna”

Ieri a Positano, in occasione dell’Immacolata, si è tenuto alle ore 19 nella chiesa di Santa Maria Assunta il concerto musicale dell’Harmoniae & Contrasti Quartet. Uno spettacolo tanto atteso quanto meraviglioso, che ha intrattenuto tutti con musiche natalizie in attesa delle festività. A dare corpo e sostanza al quartetto oltre alla clavicembalista Marianna Meroni, ci sono Giusy Celentano (voce), Anna Velichko (violino) e Dόra Szabό (violoncello). Un commento arriva proprio dalla voce dello spettacolo, Giusy Celentano, che ha voluto così ringraziare sindaco, amministrazione comunale, parroco, e tutti coloro che hanno contribuito a rendere magico un evento del genere. Ringrazio il sindaco di Positano Giuseppe Guida e tutta l’amministrazione in particolare il consigliere Giuseppe Vespoli per l’invito a realizzare il progetto “INARTE DONNA” – scrive Giusy Celentano – una importante iniziativa culturale per la valorizzazione della Donna come Artista, come Compositrice, come Musicista proposti dall’Associazione Artistico-Culturale “Nuova Positalta”. Ringrazio il Parroco Don Danilo Mansi per l’ospitalità. Un grazie speciale a tutte le persone che erano presenti ieri sera. Questo era soltanto uno della lunga kermesse di eventi che ha in calendario l’amministrazione e il sindaco di Positano per i suoi cittadini e turisti. Le donne del quartetto si sono esibite in varie località della costiera Amalfitana, penisola Sorrentina e nel settore wedding, riscuotendo sempre notevole successo di pubblico e di critica.