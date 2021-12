Positano: stamattina l’ultimo saluto a Romolo Ercolino. Positano, in Costiera Amalfitana, piange la scomparsa dell’architetto Romolo Ercolino, che ci ha lasciati lunedì 13 dicembre all’età di anni 84.

Oggi l’ultimo saluto: le esequie si terranno stamattina, mercoledì 15 dicembre, alle ore 10,00 nel Cimitero di Positano.

Romolo Ercolino, nato a Positano il 5 dicembre 1937, architetto, docente universitario a Cosenza all’Università della Calabria e alla Seconda Università di Napoli, adesso pensionato, studioso e cultore di storia, ma soprattutto per il nostro territorio è lo “storico” indiscusso di Positano in Costiera amalfitana, per un periodo si era trasferito a Roma insieme alla cara moglie Silvana.