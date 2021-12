Positano: seconda domenica d’Avvento, Messa del Vescovo Michele Fusco alla Chiesa Nuova. Per la seconda domenica dell’Avvento, oggi 5 dicembre 2021, alla Chiesa Nuova di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è tornato per presiedere la Santa Messa il concittadino e oramai vescovo di Sulmona Valva, Mons. Michele Fusco.

Per Positano e tutti i suoi abitanti rivedere Mons. Michele Fusco è sempre motivo di immensa gioia. Infatti, nonostante oramai sia da diverso tempo vescovo della diocesi Sulmona-Valva, dal 30 novembre 2017, sede della Chiesa cattolica in Italia suffraganea dell’arcidiocesi dell’Aquila appartenente alla regione ecclesiastica Abruzzo-Molise, Positano resta sempre molto legata a Mons. Michele Fusco, al quale viene riservato molto affetto, soprattutto in occasione delle messe da lui celebrate.