Positano riapre la Taverna del Leone, poi Il Ritrovo, Grottino e Capricci mantiene viva la spiaggia. Questa sera un amico al bar Internazionale, che è un punto di riferimento, mi chiede di far sapere chi è aperto perchè ci sono comunque tanti turisti in giro e tanti in arrivo nella perla della Costiera amalfitana . Purtroppo non sempre è colpa del Comune, i privati dovrebbero pure organizzarsi e fare, a turno, qualche sacrificio, visto che il loro è anche un esercizio pubblico, è giusto che si richiami anche il giornale a dare voce a queste esigenze e alla necessità di apertura come sempre abbiamo fatto. Allora la buona notizia è che è riaperta la Taverna del Leone, da non perdere, poi a Montepertuso abbiamo Il Ritrovo , mentre Il Grottino è una garanzia alla Chiesa Nuova, aperto tutto l’anno e Capricci mantiene viva la spiaggia come ristorante, poi come bar c’è Paradise poi aggiungeremo altri.. Buone feste