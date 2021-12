Positano, questa sera il Concerto di Santo Stefano dell’Associazione Franco di Franco

Positano. Alle ore 19.00 di oggi un appuntamento imperdibile con la buona musica grazie al Concerto di Santo Stefano dell’Associazione Franco Di Franco che si terrà nella Chiesa Madre. Una tradizione che si rinnova oramai da oltre venti anni e che attira sempre un gran numero di spettatori desiderosi di regalarsi una serata avvolti dalle note dei più famosi brani legati al Natale eseguiti con grandissima maestria, alcuni impreziositi dalla spettacolare voce del tenore Tommaso Castello e con gli arrangiamenti del Maestro Giovanni Vuolo.

L’associazione Franco Di Franco ha, inoltre, è da sempre impegnata nella formazione musicale dei ragazzi, in continuità con la banda S. Vito, ed in tale ottica questa sera ci saranno anche gli auguri di Natale da parte del giovanissimo allievo Giovanni.

Quale modo migliore per trascorrere questa serata di festa?