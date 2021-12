Positano: questa sera Evangelio, il Musical del Natale. Continua il programma degli eventi natalizi previsti dall’amministrazione di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, guidata dal sindaco Giuseppe Guida.

Anche oggi, martedì 28 dicembre 2021, a partire dalle ore 11.00 e fino alle ore 17.00, in Piazza dei Racconti sarà possibile visitare il Villaggio di Babbo Natale. Sarà un momento speciale, soprattutto per i più piccini.

Questa sera, invece, alle ore 19.00, nella Chiesa Madre si terrà l’imperdibile Musical del Natale: Evangelio, con Nello Buongiorno e la Schola Cantorum di Positano.

Ricordiamo che anche nella città verticale occorre il Green pass per poter accedere agli eventi, come per legge, e gli accessi saranno consentiti fino ad esaurimento posti nel rispetto delle normative.