Positano, preoccupazione per la caduta di pietrame in Via Pasitea

Positano, costiera amalfitana. Nel tardo pomeriggio di oggi preoccupazione in Via Pasitea a seguito della caduta di pietrame sul lato interno della strada, proprio nei pressi del negozio di ceramiche “Sosò”. Per fortuna, pur trattandosi di una strada centrale del paese, non ci sono feriti anche se alcuni cittadini riferiscono – tramite un post pubblicato su Facebook – di essersi trovati a pochi centimetri dall’accaduto avendo rischiato di essere colpiti dal pietrame. Le persone presenti sul posto hanno immediatamente avvisato la Polizia Municipale affinché si possa effettuare un sopralluogo per comprendere il motivo di quanto avvenuto e mettere in sicurezza il tratto stradale interessato.