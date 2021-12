Positano, pietrame sulla S.S. 163 nei pressi della Madonnina al confine con Piano di Sorrento

Positano, segnaliamo la presenza pietrame sulla S.S. 163 nei pressi della Madonnina al confine con Piano di Sorrento. Materiale di risulta che è stato lasciato sulla sede stradale dopo la pulizia dell’Anas. Si tratta di piccole pietre perché quelle più grandi sono state fortunatamente rimosse ma costituiscono ugualmente un pericolo soprattutto per ciclomotori e biciclette che percorrono ogni giorno la strada che da Positano conduce in penisola sorrentina. E proprio un ciclista è stato vittima oggi di un incidente stradale proprio a causa del pietrame. Invitiamo, quindi, centauri e ciclisti a prestare la massima attenzione.

Inoltre, è stata tagliata l’erba che era presente ai bordi della carreggiata. Un ottimo lavoro che purtroppo è stato lasciato incompiuto poiché alla fine il materiale tagliato non è stato raccolto ma lasciato sul ciglio stradale. Forse basterebbe un po’ di attenzione in più per mantenere sempre al meglio quella che resta una delle strade più belle al mondo, cartolina di ingresso alla splendida costiera amalfitana.