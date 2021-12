ANTEPRIMA Positano, paura nella notte . Crolla muro di fabbricato sulla Statale Amalfitana 163 . Verso le 2 di questa notte, poco fa, è crollato un muro di un fabbricato sito in Via Corvo , ma sul lato della S.S. 163 , a pochi metri dal bivio di Montepertuso, l’intersezione con la Strada Statale 163 Sorrento – Amalfi. Probabilmente il vento ha portato via l’impalcatura dove stavano facendo dei lavori Sul posto sono accorsi i carabinieri ed i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuto la ditta di Angelo Avitabile Trasporti per liberare la strada. Non è pregiudicata la circolazione

