Positano, paura nella notte . Crolla muro di fabbricato su Via Corvo . Verso le 2 di questa notte, poco fa, è crollato un muro di un vecchio fabbricato su Via Corvo, a pochi metri dal bivio di Montepertuso, l’intersezione con la Strada Statale 163 Sorrento – Amalfi. Sul posto sono accorsi i carabinieri ed i vigili del fuoco. Si tratta di un vecchio fabbricato attualmente disabitato. La parte di muro crollata ha invaso parte della sede stradale che porta alle frazioni, non impedendo, per fortuna, la circolazione.