Positano, partito il bando per il servizio civile. Qui le informazioni

POSITANO, PARTITO IL BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il decreto di individuazione dei progetti positivamente valutati, tra i quali rientrano i tre progetti curati e presentati per il Comune di Positano, per un totale di 16 posti disponibili.

E’ possibile presentare domanda di partecipazione tramite SPID attraverso il seguente sito https://domandaonline.serviziocivile.it/

Tutti i ragazzi dai 18 ai 28 anni possono presentare domanda, selezionando uno dei tre progetti disponibili, entro e non oltre il 26 Gennaio 2022, pena l’esclusione della stessa.

Per qualsiasi informazione in merito, contattare la Segreteria del Sindaco al numero 0898122535.