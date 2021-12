Positano, Paolo Marrone ci parla dello spettacolo musicale “Evangelio”

Positano, costiera amalfitana. Martedì 28 dicembre, alle ore 19.00, un appuntamento imperdibile presso la Parrocchia S. Maria Assunta. A parlarcene è il positanese Paolo Marrone che impersonerà San Giuseppe: «E’ un musical scritto dal compositore Guido Cataldo del quale metteremo in scena solo una parte, ovvero quella riguardante la nascita di Gesù. La realizzazione è stata fortemente voluta da Nello Buongiorno che si è impegnato in prima persona nella preparazione dello spettacolo grazie anche alla collaborazione di Don Danilo. Lo spettacolo vedrà come protagonista la Schola Cantorum di Positano, una realtà nata in questi mesi e composta tutta da positanesi che si sono riuniti ed hanno cercato di mettere in scena quest’opera nel miglior modo possibile. Spero sarete in molti a partecipare e vi ricordo che è necessaria la prenotazione ed il Green Pass».