Positano ospita il Professor Mario Talamo: questa mattina presentata la ristampa del libro “Monografia della Città di Positano – dalla sua Origine sino al Presente”.

Questa mattina, con la gradita presenza dei parroci Don Danilo e Don Raffì, abbiamo avuto il piacere di ospitare il Professor Mario Talamo che ha presentato la nuova ristampa del libro “Monografia della Città di Positano – dalla sua Origine sino al Presente”, scritta dal Canonico Errico Talamo.

L’appuntamento si è svolto a poche ore dalla triste notizia dell’illustre perdita del Prof. Arch. Romolo Ercolino, docente di immensa cultura che grazie alla sua ricca esperienza ha sempre portato in alto il nome di Positano nel mondo. A lui, il Sindaco ha dedicato l’apertura dell’incontro, con la presenza del suo famoso elaborato “Positano Città Verticale”, custodito gelosamente sugli scaffali di tutte le nostre case.

La “Monografia della Città di Positano” è un’opera redatta alla fine dell’800 che rappresenta il primo documento storico in assoluto su Positano che, al di là del contenuto e del linguaggio dell’epoca, racchiude al suo interno un vero e proprio patrimonio di notizie messe nero su bianco. “Un monumento storico – così definito dal Canonico Talamo – di quello che fu e a cui va riconosciuto il merito di aver tratto Positano fuori da quell’oblio, in cui rimaneva da tanti secoli, per mancanza di un libro”.

Questa monografia rappresenta un tassello in più nella crescita culturale di Positano, specialmente per le nuove generazioni, perché include al suo interno una panoramica completa nonché fonte di notizie di un valore assoluto.

Siamo onorati di avere tra le mani questo capolavoro – dichiara il Sindaco Giuseppe Guida – perché questo è frutto di un percorso di ricerca svolto da parte di chi ha davvero nel cuore un amore puro e sproporzionato per Positano ed è questo il punto al quale vogliamo dedicare massima attenzione per far emergere quanto di più bello e custodito esiste sul nostro territorio.