Positano, oggi intronizzazione delle statue della Madonna e di San Giuseppe. Da domani inizia la Novena di Natale

Positano, costiera amalfitana. Domani inizia la novena di Natale che vedrà tanti positanesi recarsi nella Chiesa Madre alle 5.30 per partecipare ad un appuntamento imperdibile e che fa parte della tradizione locale. Un rito che unisce giovani ed anziani che sfidano il freddo pungente ed il sonno per essere presenti tra i banchi della chiesa e pregare insieme in un percorso che condurrà alla solennità del Santo Natale.

E questa sera si è celebrata una Santa Messa presieduta dal parroco Don Danilo Mansi e da Padre Francesco con l’intronizzazione solenne delle statue della Madonna Assunta e di San Giuseppe che resteranno sull’altare in questo periodo di preparazione al Santo Natale.