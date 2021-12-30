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Positano, oggi il Consiglio Comunale

di - 30 Dicembre 2021 - 10:49

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Positano, oggi il Consiglio Comunale

Positano, Costiera Amalfitana: è in corso il Consiglio Comunale.

ARGOMENTI DA TRATTARE NELLA SEDUTA N. 7 DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2021 ORE 10.00 E DEL 31.12.2021 ORE 10.00

  1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
  2. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N.100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020
  3. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO EDI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. APPROVAZIONE MODIFICHE

Ordine del giorno C:C. 30.12.2021

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