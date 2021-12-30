Positano, oggi il Consiglio Comunale
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Positano, Costiera Amalfitana: è in corso il Consiglio Comunale.
ARGOMENTI DA TRATTARE NELLA SEDUTA N. 7 DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2021 ORE 10.00 E DEL 31.12.2021 ORE 10.00
- LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
- REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N.100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020
- REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO EDI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. APPROVAZIONE MODIFICHE