Positano , oggi gli auguri di Natale del sindaco con le splendide 500 addobbate in vista del Natale che alle 10:25 faranno il giro per Montepertuso passando poi alle 11:00 a Nocelle e infine alle 11:30 fino alle 12:30 faranno il giro di Positano con sosta in Piazza dei Mulini.