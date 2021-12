Positano, nella sera di Natale una città deserta riscaldata dalle luminarie

Positano. Dopo la frenesia degli ultimi giorni caratterizzati da acquisti e preparativi per il Santo Natale, in questa giornata di festa la città si riposa e tutti gli esercizi commerciali sono chiusi. Anche la pioggia che comincia a cadere, oltre al freddo pungente, invita le persone a restare a casa godendosi questo momento in famiglia nel pieno rispetto dello spirito natalizio. Ad illuminare la città verticale le tantissime luci installate nelle strade e nelle case che trasformano Positano in un piccolo presepe.

Approfittiamo di questa diretta per formulare ancora una volta i migliori auguri di Buon Natale a tutti i nostri lettori che ci seguono da ogni parte del mondo affinché possa essere per tutti un Natale di gioia ed amore.