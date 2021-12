Positano, nella Parrocchia di Santa Maria Assunta benedizione degli anniversari di matrimonio

Positano. Durante la celebrazione eucaristica delle 18.00 di oggi svoltasi nella Parrocchia di S. Maria Assunta, si è tenuta la tradizionale benedizione degli anniversari di matrimonio che ha visto la partecipazione di molte coppie di sposi che hanno deciso di affidare alla protezione divina e della Mamma celeste la loro unione.

Don Danilo ha sottolineato come: nell’amore tra marito e moglie si nasconde Dio che voi dovete cercare perché ogni giorno c’è bisogno di guardarsi con occhi nuovi, altrimenti subentra la stanchezza. Passano i giorni ma l’amore resta sempre lo stesso, resta sempre come quello del primo giorno quando ci si è incontrati per la prima volta, puntando gli occhi negli occhi degli altri, con i propri occhi nello sguardo negli occhi dell’altro. L’amore deve essere alimentato ogni giorno

Alla fine della Santa Messa il parroco Don Danilo ha consegnato una pergamena ad ogni coppia per ricordare il momento vissuto.