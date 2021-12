Positano (Salerno ) . Una serata magica questa domenica 12 dicembre all’interno della chiesa di Santa Maria Assunta con la messa in scena dela rappresentazione “Notte Santa Notte d’Ammore” con Elisabetta D’Acunzo e la partecipazione di Giovanni Mauriello. Da poco si è spenta l’eco della applauditissima performance del Maestro Peppe Berra e di quella altrettanto entusiasmante dell’Harmoniae & Contrasti Quartet, quartetto capitanato dalla positanese Marianna Meroni che sotto i riflettori dell’altare della chiesa amministrata da don Danilo Mansi si presenta un altro grande rappresentante della canzone popolare campana, Giovanni Mauriello, fu lui, infatti, nel 1967 ha fondare il gruppo della Nuova Compagnia di Canto Popolare insieme ad Eugenio Bennato e Carlo D’Angiò, con la collaborazione di Roberto De Simone. Mauriello attore e musicista, vince con il gruppo nel 1992 il premio della critica a Sanremo, come attore un premio “Gino Cervi” per il teatro e il “Polifemo d’argento” al Festival internazionale del cinema di Taormina, questo rendere omaggio alla cifra attoriale dell’artista che si esibirà domenica a Positano, con lui Elisabetta D’Acunzo, anche lei dal 2001 cantante della Nuova Compagnia di Canto Popolare, attrice allieva di Isa Danieli, Riccardo De Luca e Alfonso Guadagni, cantante dalla voce elegante e possente. Interprete al cinema con Vincenzo Salemme (Ho visto le stelle), in Tv ha prestato il suo volto ad uno dei personaggi de “La squadra”, fiction di RAI TRE, e poi tanto teatro d’autore Ruccello, Moscato e Autiero nomi che ricorrono spesso nel suo invidiabile curriculum fatto anche di tanta attività concertistica. Con Giovanni Mauriello e la cantante Elisabetta D’Acunzo, ci saranno Aniello Palomba (chitarra), Emiliano Berti (contrabbasso), Riccardo Schmitt (percussioni) Luigi Belati (clarinetto) e Matteo Mauriello (voce). “Notte Santa Notte d’Ammore” rientra nella programmazione del “Natale Verticale” di Positano promosso dalla Giunta amministrata da Giuseppe Guida, che intende offrire a cittadini e visitatori della Città Verticale spettacoli legati al territorio, alla tradizione e interpretati da nomi eccellenti del teatro italiano, che lo stesso Ministero dei Beni Culturali ha definito nei suoi spot “luogo dove si respira Vita”.

di Luigi De Rosa

Elisabetta D’Acunzo, attrice e cantante

Foto e video di Giuseppe Di Martino. Integrazione e aggiornamento della redazione di Positanonews.it