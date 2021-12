Positano, Natale e Capodanno all’Oasi Vallone Porto con Gianni Menichetti nelle foto di Gianfranco Capodilupo. Qui in questa “orrida” valle si entra in un mondo meraviglioso fuori dal tempo e dallo spazio, un mondo selvaggio e naturale , con un microclima e fauna e flora da proteggere, qui il “custode” ha accolto Claudio d’ Esposito presidente del WWF Terre del Tirreno, battagliero difensore dell’ambiente e della natura, con Gianfranco Capodilupo. Positanonews sempre al fianco del nostro caro Gianni, che ha festeggiato il Natale e Capodanno come da tradizione il 21 dicembre secondo natura . Le foto di Capodilupo sono un’opera d’arte