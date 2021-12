Positano: martedì 7 dicembre Peppe Barra in concerto. Martedì 7 Dicembre Peppe Barra in concerto: un grande artista dalle mille voci capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età. Con lui, musica, canto e parole si fondono in un tutt’uno dando vita ad uno spettacolo della vera tradizione.

Per prenotazione:

Tel: 0898122535

WhatsApp: 3349118563

Email: segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it oppure turismo@comune.positano.sa.it