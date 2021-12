Positano, l’unico paese che non ha terrorizzato cittadini e turisti con ulteriori restrizioni anti Covid. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, durante questo periodo si è attenuta in maniera scrupolosa, seria, alle normative imposte dalle Regione Campania e dal governo, e lo hanno dimostrato i dati e i risultati ottenuti. Ma si è trattato dell’unico paese della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina che non ha imposto ulteriori restrizioni a quelle già previste, tra le quali le chiusure di chiese e cimiteri, che alla fine si sono rivelate inutili, perché Positano è e resta un paese virtuoso.

A Positano, infatti, c’è la più alta percentuale di vaccinati, ha l’hub vaccinale che funziona forse meglio di tutta la provincia di Salerno ed è un paese che con i contagi è nei limiti, senza aver mai raggiunto numeri eccessivi.

In più, l’amministrazione De Lucia prima e Guida dopo, hanno mostrato di sapere come fare a non stressare i residenti ed i turisti, ma di essere anche in questo modo efficienti e rigorosi in maniera più che sufficiente.

Si tratta di un encomio che vogliamo fare noi di Positanonews all’amministrazione della città verticale, che non ha terrorizzato i cittadini come è avvenuto in altri luoghi.