Positano, lo spettacolo della mareggiata in questa fredda domenica di dicembre

Positano ha sempre un suo fascino, anche nelle stagioni fredde. Lo stesso mare che in estate con la sua calma ed il suo refrigerio attira tantissimi turisti e cittadini, allo stesso modo continua ad essere un’attrattiva anche quando le temperature scendono. In questa prima domenica di dicembre il mare sta regalando un bellissimo spettacolo naturale grazie alle onde impetuose che si infrangono contro il molo creando spruzzi di acqua e schiuma che attirano lo sguardo di tantissime persone che hanno deciso di raggiungere la spiaggia e la Via Positanesi d’America per immortalare con foto e video la mareggiata di questa sera.

E vivere Positano significa anche questo, amarla in tutte le sue sfaccettature sapendo cogliere il bello che la natura può offrire in ogni periodo dell’anno.