Positano liberata la strada dal crollo del muro, si passa regolarmente. Liberata in prima mattinata la sede stradale del crollo del muro avvenuto questa notte. Sul luogo si stavano facendo dei lavori ad una abitazione sita in Via Corvo, sulla parte prospiciente la Strada Statale Amalfitana 163 Amalfi Sorrento, a pochi metri dal Bivio di Montepertuso. Si stavano effettuando dei lavori ed è probabile che l’impalcatura sia crollata a causa del forte vento facendo cedere il muro. Preoccupazione per la circolazione dei mezzi pubblici nella cittadina della Costiera amalfitana, ma l’immediato intervento di Avitabile ha evitato il peggio. La circolazione procede regolarmente sia per la SITA che per il servizio pubblico interno del Mobility Amalfi Coast .