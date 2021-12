Positano, l’Hotel Buca di Bacco seleziona personale per la stagione turistica 2022

L’Hotel Buca di Bacco, storica e prestigiosa struttura turistica di Positano, per integrare l’attuale organico seleziona personale per la stagione turistica 2022.

Le selezioni sono aperte a tutte le figure professionali di ogni singolo reparto: dal ricevimento alla cucina, alla sala, all’housekeeping.

Sono richieste precedenti esperienze nei diversi ruoli, conoscenza fluente della lingua inglese, puntualità, versatilità, propensione al lavoro in team, motivazione e flessibilità.

Si offre contratto con una retribuzione in linea con le competenze.

Saranno prese in considerazione unicamente le candidature i cui requisiti corrispondano a quelli richiesti.

Curriculum con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016) a:

info@bucadibacco.it

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.