Positano: le disposizioni del traffico per la gara podistica “Sorrento – Positano 2021“.

Come da ordinanza n. 18 del 3 dicembre 2021 dell’Area Vigilanza, che prevede i provvedimenti contingenti di regolamentazione della circolazione stradale per il giorno della gara, si dispone quanto segue:

In data 05.12.2021, dalle ore 07,30 a fine gara, in occasione della gara podistica denominata “Sorrento Positano 2021”

si dispone:

La sospensione temporanea (per il tempo strettamente necessario) della circolazione veicolare lungo via G. Marconi S.S. 163 Amalfitana dal Km 10 + 150 al Km 12 + 250 (Loc. Bivio Fiume della noce).

Ordinanza n. 18.2021 GARA PODISTICA SORRENTO – POSITANO