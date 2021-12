Positano. le 500 natalizie attrattiva turistica, i prossimi appuntamenti in Costiera

Positano, sta riscuotendo grande successo l’iniziativa del ‘Club 500 Positano’, con la sfilata delle storiche bicilindriche addobbate per Natale. Sono ormai diventate una attrattiva turistica, nei giorni scorsi una agenzia di viaggio abruzzese ha organizzato appositamente un tour a Positano ed in Costiera per ammirare le ‘500’. Ecco quindi i prossimi appuntamenti previsti dal Club :

18 dicembre: tour in costiera partendo da Maiori con sosta ad Atrani e Amalfi, dalle 15 alle 20;

19 dicembre: Positano, tour con consegna doni : 10.25 Montepertuso, 11 Nocelle , 11.30-12.30 giro di Positano con sosta a Piazza dei Mulini;

23 dicembre: Positano, esposizione in Piazza dei racconti, dalle 11 alle 13;

24 dicembre: Positano, esposizione presso la Spiaggia Grande per l’alba in ‘500, dalle 5 alle 7:30;

24 dicembre: Positano, esposizione in Piazza dei racconti, dalle 11 alle 17;

27 dicembre: Positano, esposizione presso la Spiaggia Grande dalle 15 alle 20;

1 gennaio: Positano, tour del paese in occasione del Capodanno, dalle 10:45 alle 12:30.