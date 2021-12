Positano: lavori al costone e code chilometriche al semaforo

A Positano si stanno creando code chilometriche in strada, sulla statale 163 amalfitana che conduce a Piano di Sorrento e in penisola sorrentina. Attese lunghe, lunghissime. Quasi mezz’ora per passare il semaforo nel giorno della vigilia dell’Immacolata. Una giornata alquanto piena per gli operai al lavoro per riqualificare il costone roccioso nel comune di Positano: l’intervento al costone si sarebbe dovuto concludere da tempo, ma a causa di un ritardo segnalato da Anas è ancora aperto. I circa 200 metri interessati dai lavori, nei quali si circola a senso unico alternato, alcune settimane fa si sono trasformati in una trappola mortale per la giovane Fernanda Marino, travolta da un minivan mentre si recava in motorino a scuola. Il disagio del traffico è evidente, ma l’unica speranza per i cittadini della costiera amalfitana e di Positano è che vengano ultimati entro l’arrivo del nuovo anno, per festeggiare il 2022 liberi di un peso che gli automobilisti trascinano ormai da tempo.