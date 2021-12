La Campania è tartassata ormai da diversi giorni da temporali impellenti e ogni giorno un nuovo avviso di allerta meteo da parte della Protezione Civile della Regione Campania. Anche Positano, per quanto bella e piacevole, nasconde le sue insidie come nel resto della costiera amalfitana quando è travolta dai temporali. La strada statale 163, denominata “amalfitana”, diventa un vero e proprio scivolo acquatico che ogni giorno rischia di causare incidenti anche gravi. Il tratto interessato dalla foto è via G. Marconi, e si nota la pioggia accumularsi sul lato della strada e scendere giù come se fosse una cascata. Il fatto è stato fotografato ad Arienzo, al bivio dellaSponda.

Guidare sul bagnato è una tappa purtroppo immancabile per ogni automobilista. I rischi per la sicurezza derivano dalla scarsa aderenza e dalla scarsa visibilità, due fenomeni che insieme mettono a dura prova chi siede al posto di guida e che accomunano le auto alle moto e agli altri mezzi di trasporto su gomma. Per questo motivo la prima raccomandazione è la massima prudenza in ogni manovra, sia per quanto riguarda la marcia che la frenata. In caso di forti temporali è meglio cercare riparo per sé stessi e per la macchina, per evitare il rischio allagamenti.

Intanto ricordiamo essere ancora attivo e prolungato fino a domani, venerdì 10 dicembre, l’avviso di allerta meteo da parte della Regione Campania che pone particolare attenzione al rischio idrogeologico quali dissesti, frane e caduta massi, tutti fenomeni molto frequenti nella Divina Costiera.