Positano, la poesia di una luna quasi piena che bacia la montagna di Montepertuso

La città di Positano offre sempre degli spettacoli naturali mozzafiato per chi li sa cogliere ed apprezzare. Ed in questa fredda giornata di dicembre riscalda il cuore la bellezza della montagna di Montepertuso baciata da una luna quasi piena che contrasta con un cielo terso di un azzurro carico. Un’immagine degna dei migliori pittori e che ancora una volta risalta l’unicità della città verticale che non è solo mare ma molto di più. Basta semplicemente fermarsi a guardare per cogliere delle immagini degne di essere immortalate per poter fermare in uno scatto la fugacità e la poesia di un momento proprio come ha saputo fare Antonino D’Urso con queste sue bellissime foto.